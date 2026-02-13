Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Claudia Marrone
ieri alle 23:47Serie C
Claudia Marrone

Con la giornata di ieri si è concluso anche il Girone B di Serie C per quel che concerneva il turno infrasettimanale - 26ª giornata -, e quest'oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai nove confronti giocati (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 2.000,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 78° minuto della gara, in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 2:
1. un accendino, sul terreno di gioco all’altezza del centro campo;
2. tre pezzi di asta di bandiera sul terreno di gioco, all’altezza del centro campo;
3. un pacchetto di sigarette sul terreno di gioco;
4. un pezzo di asta di bandiera nel recinto di gioco, di circa 20 centimetri;
5. sette bicchieri di plastica vuoti e una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco.
Con particolare riferimento al lancio degli oggetti di cui ai punti 1) e 4), costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e a chiedere di effettuare l’annuncio volto ad inviare la tifoseria ospite a cessare tale comportamento.
€ 800,00 ASCOLI
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 2292 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 17°, al 19° e al 79° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti in tutte le predette circostanze per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 20° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, vari bicchieri di plastica semipieni e alcuni contenitori di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 400,00 PONTEDERA per avere alcuni tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
€ 300,00 AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 MARZO 2026
BONZANINI ENRICO (CARPI) per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
A) all’88° minuto della gara, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) al 90° minuto della gara, reiterava il predetto comportamento, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CHIOSA MARCO (AREZZO)
GILLI MATTEO (AREZZO)
HRAIECH SABER (GUBBIO)
BONASSI LUCA (LIVORNO)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (VIS PESARO)

