Milan, rinforzi in difesa? Tare: "Se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, ci muoveremo"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 21^ giornata di Serie A facendo il punto sul mercato. Tra i temi trattati, oltre il futuro di Camarda e Maignan anche eventuali colpi in entrata, magari in difesa:

Dietro, se ci sono opportunità, le valuterete?

"Sicuramente saremo attenti sul mercato e, se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, lo faremo senz'altro. Per ora siamo a posto così".