Tare: "La prossima stagione ci saranno più partite, dovrà essere un Milan competitivo"

Igli Tare è concentrato sul presente. Con uno sguardo al futuro. Il direttore sportivo del Milan, nel corso dell'intervista concessa a DAZN prima della gara contro la Cremonese ha parlato anche della prossima finestra di calciomercato: "Si fa un lavoro di gruppo, condividendo delle idee. La prossima sarà una stagione diversa, con partite in più, e siamo consapevoli che il Milan dovrà essere competitivo".

E proprio oggi il direttore sportivo del Corinthians Marcelo Paz ha dichiarato su André, probabile prossimo nuovo acquisto dei rossoneri: "C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. In questa trattativa, è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% di André. Se la vendita andasse in porto, varrebbe 17 milioni di euro: 15 milioni e altri 2 milioni di bonus. Se andasse in porto, se ne andrebbe solo a metà anno. I bonus verrebbero raggiunti qui".

