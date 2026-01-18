Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 21^ giornata di Serie A.
La vostra posizione su Camarda?
"Ne parleremo con loro dopo la partita. C'è il buon senso da tutte due le parti e decideremo cosa fare".
Dietro, se ci sono opportunità, le valuterete?
"Sicuramente saremo attenti sul mercato e, se ci sarà qualcosa ci chi può aiutare, lo faremo senz'altro. Per ora siamo a posto così".
Cosa manca per il rinnovo di Maignan?
"Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".
