Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 21^ giornata di Serie A.

La vostra posizione su Camarda?

"Ne parleremo con loro dopo la partita. C'è il buon senso da tutte due le parti e decideremo cosa fare".

Dietro, se ci sono opportunità, le valuterete?

"Sicuramente saremo attenti sul mercato e, se ci sarà qualcosa ci chi può aiutare, lo faremo senz'altro. Per ora siamo a posto così".

Cosa manca per il rinnovo di Maignan?

"Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".