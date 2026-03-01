Milan, Tare: "Ci sta di perdere qualche punto, una sconfitta non toglie le certezze"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del lunch match contro la Cremonese: "Vedendo il risultato dell'anno scorso l'obiettivo nostro era dare stabilità e creare una squadra che può raggiungere la Champions. Penso che ci sia stato un lavoro importante della società ma anche della squadra e dello staff, sono arrivati dodici giocatori nuovi e ci sta di perdere qualche punto. Restiamo concentrati, guardando al futuro con grande entusiasmo".

Temete un contraccolpo psicologico?

"Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più, una sconfitta non ti può togliere le certezze di sei mesi. Abbiamo visto anche com'è arrivata quella sconfitta, senza tornare a fare polemiche. Oggi abbiamo la possibilità di vincere per arrivare al derby con grande entusiasmo".

Che Milan sarà quello del prossimo anno?

"Si fa un lavoro di gruppo, condividendo delle idee. La prossima sarà una stagione diversa, con partite in più, e siamo consapevoli che il Milan dovrà essere competitivo".

Possono esserci anche idee diverse come ha detto Allegri?

"Sennò poi dopo c'è qualcosa che non quadra, le idee a volte devono essere anche non uguali ma alla fine conta solo il bene comune che è il Milan".