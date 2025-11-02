Milan-Roma, Gelsi: "Gasperini fu un esempio per noi. Con Allegri c'è un rapporto di amicizia"

Milan-Roma sarà Allegri contro Gasperini. Due figli del Pescara di Galeone, in tempi diversi, ma che hanno lasciato il segno in Abruzzo. E proprio dei due allenatori avversari questa sera a San Siro ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport Michele Gelsi

"Per noi giovani Gasperini fu un esempio, aveva un grande spessore tecnico, ma soprattutto umano. E’ stato una fonte d’ispirazione per il proseguimento della mia carriera. Allegri arrivò dal Pavia, no soffrì per nulla il cambio di categoria. Tra noi c’era - c’è tutt’ora - un rapporto di amicizia nato addirittura dalle giovanili di Livorno e Fiorentina. A Pescara stavamo sempre insieme, si era creato davvero un bel gruppo. Max era un vulcano".