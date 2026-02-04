Ufficiale
Torres, ceduto Christian Biagetti in prestito semestrale al Follonica Gavorrano
TUTTO mercato WEB
La Torres comunica la cessione a titolo temporaneo di Christian Biagetti al Follonica Gavorrano.
Il centrale difensivo classe 2004, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, disputerà la seconda parte di stagione in Serie D.
Altre notizie Serie C
TMW RadioCaravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile