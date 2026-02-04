Lazio, Basic per quanto aspetterà? Intanto Sarri continua a spingere per il rinnovo

Il Messaggero di oggi dedica ampia spazio alla situazione di Toma Basic: all'andata era stato proprio il croato a segnare il gol-vittoria contro la Juve di Tudor. Era la ciliegina sulla torta a un mese dal reintegro, tale da spingere Sarri a blindarlo definendolo l'unico incedibile e meritevole del rinnovo. Il 6 gennaio scorso la società ha effettivamente trovato l'accordo a 1,8 milioni sino al 2030, ma ora la dirigenza sembra intenzionata a rimandare la firma alla scadenza di giugno.

Il centrocampista ha commentato con una certa amarezza lo stallo della trattativa: "Io ho accettato l’offerta, dopo non è successo nulla. Posso solo dire questo". Resta da capire se Basic avrà la pazienza di aspettare ancora, considerando che attualmente sarebbe libero di accettare a parametro zero le proposte già pervenute dal Betis Siviglia o dalla Germania.

Maurizio Sarri, nel frattempo, è tornato a spingere con decisione per il prolungamento del croato. L'obiettivo del tecnico è evitare di demotivare il giocatore in un momento della stagione così cruciale e delicato, assicurandosi che il caso contrattuale non ne influenzi il rendimento in campo.