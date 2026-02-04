Genoa, Diego Lopez: "Amorim investimento giusto per il centrocampo. Thorsby? Vi spiego"

Al Secolo XIX, il ds del Genoa Diego Lopez ha spiegato l'arrivo di Amorim in una intervista di commento al mercato: "Lo seguivamo da tempo, penso che abbia caratteristiche che ci servivano. Ha talento, sa gestire il pallone e forza fisica. In più ha anche una mentalità forte, da Genoa. Sono convinto che sia l’investimento giusto per il nostro centrocampo", spiega Lopez, delineando poi gli obiettivi del mercato: "Volevamo ottimizzare la rosa mandando a giocare coloro che avevano meno del 10% di presenze, proteggere i pilastri e aggiungere caratteristiche che la squadra non aveva".

Nella casella dei nuovi acquisti rientra anche Østigård, riscattato a una cifra di 2,5 milioni rispetto ai 5 previsti per giugno. "Ne abbiamo parlato durante i contatti con il Rennes per il rientro di Grønbæk, che qui non giocava. C’è stata questa opportunità per un difensore forte e lo abbiamo preso a un prezzo favorevole".

Il dirigente ha proseguito spiegando che alla squadra servivano soltanto alcuni accorgimenti, poiché la rosa possiede qualità importanti e sta mostrando una crescita costante. Ha poi sottolineato come il Genoa abbia ormai acquisito un'identità precisa sotto la guida di Daniele De Rossi, dimostrando carattere nelle situazioni di svantaggio e facendo del collettivo il proprio punto di forza, confermando inoltre di aver respinto diverse offerte per Norton-Cuffy ed Ekhator. Infine, riguardo alla cessione di Thorsby, il dirigente ha chiarito che il calciatore non era intenzionato a rinnovare il contratto, manifestando l'esigenza di trovare maggior spazio per non perdere la convocazione ai prossimi Mondiali. Di fronte a questa situazione e a un'offerta economica rilevante, il club ha quindi deciso di assecondare la volontà del norvegese.