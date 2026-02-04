Mantova, Dembele: "Modesto? Mi ricorda Juric. Hanno un modo simile di allenare"

Ultimo colpo, in ordine cronologico, del calciomercato in entrata del Mantova nella sessione invernale, Ali Dembele, esterno destro franco-maliano arrivato in prestito dal Torino, si è presentato ieri alla sua nuova piazza. Ecco quanto riportato da MantovaUno:

“Sono contento di essere qui, questa è la piazza giusta per la mia crescita. I ragazzi mi hanno accolto bene, così come il direttore Rinaudo e mister Modesto. Sono stati questi ultimi a convincermi a scegliere Mantova, mi hanno dato fiducia. Il primo allenamento con Modesto mi ha ricordato quelli che svolgevo da giovanissimo con Juric, quando ero aggregato dalla Primavera. Hanno un modo simile di allenare e di parlare ai giocatori. E’ un gioco che si adatta bene alle mie caratteristiche, mi piace.

Mi aspetto una serie B impegnativa, a livello fisico è forse più complicata anche della A, io sono pronto a giocare e ad aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Voglio crescere insieme al Mantova”.