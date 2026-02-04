Samp, Manfredi raggiunge quota 62. Sono il numero di giocatori acquistati in 3 anni
Sessantadue giocatori in tre anni. Questo è il particolare 'bottino' di calciomercato che Matteo Manfredi ha conquistato al termine della sessione invernale di questo inizio 2026.
Come riporta, infatti, Il Secolo XIX dal momento del suo insediamento come presidente della Sampdoria l'imprenditore lombardo ha visto approdare in blucerchiato un numero extralarge di calciatori con una ulteriore particolarità: 23 di questi, ovvero un terzo del totale, sono arrivati proprio durante l'inverno.
Tre nel gennaio 2024, 10 nel 2025 e altrettanti in quello appena terminato.
Il quotidiano, poi, ha elencato tutti i nomi dei calciatori in questione: Stankovic, Ghilardi, Gonzalez, Kasami, Stojanovic, Seb. Esposito, Borini, Darboe, Alvarez, Leoni, Ricci, Pedrola, Piccini, Barreca, Girelli, Panada, Lemina, Riccio, Venuti, Coda, Meulensteen, Tutino, Vulikic, Ioannou, Bellemo, Akinsanmiro, Cragno, Niang, Altare, Curto, Veroli, Beruatto, Sibilli, Romagnoli, Ghidotti, Oudin, Vismara, Silvestri, Sekulov, Perisan, Abiuso, Chiorra, Henderson, Hadzikadunic, Cherubini, Abildgaard, Pafundi, Barak, Cuni, Brunori, Coucke, Martinelli, Ferri, Sal. Esposito, Cicconi, Di Pardo, Palma, Viti, Begic, Narro, Soleri, Pierini,
Coubis.
