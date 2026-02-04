Spezia, Nagy ad un passo dal Ferencvaros. In entrata fatta per Hamse Shagaxle

Lo Spezia continua a lavorare in chiave mercato in direzione estero. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX è ormai definito l’accordo con il Ferencvaros per la cessione a titolo definitivo di Adam Nagy: il centrocampista sta trattando direttamente con il club ungherese per estendere il contratto fino al 2028. L’operazione garantirebbe agli aquilotti circa 600 mila euro, una plusvalenza a bilancio e soprattutto la decurtazione di un ingaggio da circa 700 mila euro lordi dal proprio bilancio. La chiusura è attesa nei prossimi giorni, anche perché il mercato in Ungheria termina il 14 febbraio.

Il mercato, però, non è finito neanche in entrata: è in arrivo lo svincolato Hamse Shagaxle, trequartista svedese-somalo ex Orebro, mentre è soltanto rinviata a giugno la trattativa per Anes Cardaklija dal GAIS Göteborg.

Capitolo futuro: Giuseppe Leone è destinato a diventare il primo rinforzo della prossima stagione. Il centrocampista, attualmente alla Juve Stabia, sfrutterà una clausola contrattuale per svincolarsi a fine campionato e ha già trovato l’intesa con lo Spezia per un triennale con opzione.