Perché l'Al-Ittihad ha liberato Benzema e Kanté, ma non Moussa Diaby (per l'Inter)

Karim Benzema nelle ultime ore ha pronunciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dell'Al-Hilal. Qualche giorno dopo aver annunciato la rottura con l'Al-Ittihad il campione francese - 39 anni compiuti lo scorso 19 dicembre - ha speso parole al miele per il club allenato da Simone Inzaghi. "Sono molto felice di far parte dell’Al-Hilal. È una squadra superba, con una grande storia e molti trofei. È come il Real Madrid, ma in Asia", ha dichiarato il Pallone d'Oro 2022.

Benzema era sbarcato nel club di Gedda nell'estate 2023, esattamente nei giorni in cui la stessa società annunciava l'arrivo del suo connazionale N'Golo Kanté. I due calciatori transalpini sono stati i più pagati in termini d'ingaggio nella storia recente dell'Al-Ittihad ed entrambi - a distanza di qualche giorno - hanno deciso di andare via. Kanté infatti è ufficialmente da ieri un nuovo giocatore del Fenerbahce, dopo un lungo tira e molla è andato a segno lo scambio che ha portato in Saudi Pro League Youssef En-Nesyri. Quest'ultimo, trattato anche dalla Juventus, ha preferito la Saudi Pro League al trasferimento a titolo temporaneo a Torino.

Benzema e Kanté via per far spazio a calciatori come George Ilenikhena (19 anni), Roger Fernandes (20 anni) e Mahamadou Doumbia (21 anni) rappresentano per l'Al-Ittihad l'inizio di un nuovo percorso. Più futuribile. E probabilmente proprio guardandola da questa prospettiva si spiega perché la società araba abbia lasciato partire a cuor leggero due pezzi da novanta, ma non ha liberato Moussa Diaby.

Per il laterale destro classe '99 i contatti sono andati avanti almeno per un paio di settimane, l'Inter s'è spinta fino a un'offerta di prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni, ma alla fine il tutto s'è concluso con un nulla di fatto. Diaby alla fine è rimasto dov'era e a questo punto - anche dopo questa finestra di calciomercato - conserva il record di calciatore per cui l'Al-Ittihad ha speso più soldi per acquistare il suo cartellino: il calciatore francese nell'estate 2024 venne infatti prelevato dall'Aston Villa per 65 milioni di euro. Ad oggi nessuno è costato quanto lui, anche se negli ultimi anni di campioni dalle parte di Gedda ne sono passati e parecchi.