Virtus Entella, a rischio la trasferta a La Spezia. Oggi alle 12 la decisione del GOS

La Virtus Entella si avvicina alla sfida di sabato sera contro lo Spezia con più di un punto interrogativo, a partire dalla presenza dei tifosi chiavaresi al Picco.

Alle 12 di oggi, scrive Il Secolo XIX è in programma la riunione del GOS, chiamata a decidere sull’apertura o meno del settore ospiti: la gara è infatti tra quelle attenzionate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha “sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara”.

Una situazione che ha già bloccato la vendita dei biglietti per il settore ospiti.