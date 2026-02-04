Virtus Entella, a rischio la trasferta a La Spezia. Oggi alle 12 la decisione del GOS
TUTTO mercato WEB
La Virtus Entella si avvicina alla sfida di sabato sera contro lo Spezia con più di un punto interrogativo, a partire dalla presenza dei tifosi chiavaresi al Picco.
Alle 12 di oggi, scrive Il Secolo XIX è in programma la riunione del GOS, chiamata a decidere sull’apertura o meno del settore ospiti: la gara è infatti tra quelle attenzionate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha “sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara”.
Una situazione che ha già bloccato la vendita dei biglietti per il settore ospiti.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile