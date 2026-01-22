Milan, Saelemaekers in forte dubbio per Roma: anche oggi allenamento a parte
A tre giorni da Roma-Milan, l’ex giallorosso Alexis Saelemaekers resta in forte dubbio. Secondo quanto riferito da MilanNews, l’esterno belga del Milan si è infatti allenato a parte anche nella seduta odierna agli ordini di Massimiliano Allegri.
Saelemaekers è alle prese con un risentimento all'adduttore sinistro rimediato domenica scorsa con il Lecce: la gara dell’Olimpico è in programma domenica (25 gennaio) alle 20.45.
