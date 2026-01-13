TMW Radio Milan, Scudetto o Champions: cosa si rischia? Il parere degli opinionisti

Il Milan soffre con le medio-piccole. E, nonostante un solo ko in Serie A, rischia di perdere, con questo ruolino di marcia, la corsa allo Scudetto e, viste le altre, anche quello Champions. Ecco il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Senza alcuni giocatori come Rabiot, Modric, Pulisic, Leao, Pavlovic e Maignan se non vanno al 100%, rischiano di uscire dalla lotta Champions. Il Milan vince lo Scudetto con Pioli perché alcuni giocatori fanno nelle ultime 15 partite qualcosa di pazzesco. E se i big non vanno a mille ora, rischia".

Andrea Piervincenzi: "Ora ci sono Roma e Juve dietro, ed escludo il Como. Ci sono 5 squadre per 4 posti e il Milan è tirato dentro alla lotta e non è superiore alle altre. La squadra è competitiva però".

Franco Piantanida: "Il Milan non è abituato a giocare tre partite in una settimana, cosa che invece sta accadendo spesso in questo periodo; ad ogni modo i rossoneri inizieranno il vero percorso da domenica prossima. A fine gennaio o inizio febbraio ci renderemo conto della differenza tra il calendario rossonero e quello delle altre, quindi non sarei così pessimista. Le certezze che hanno oggi Inter e Napoli non so se ci saranno domani, perciò continuo a credere nel Milan".

Michelangelo Rampulla: "Inter e Napoli sono avanti, ma il Milan ha un grande allenatore che capisce le situazioni del campionato e ha esperienza. Deve stare attento a no navere grandi infortuni, ma per me è lì dietro e lotterà fino alla fine".

Simone Braglia: "Per essere grandi allenatori, bisogna aver vinto a livello internazionale, e lui ha raggiunto due finali Champions. Ha vinto tanto ma non a livello internazionale, non conta nulla arrivare secondo. Per me alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions".

Gianni Bezzi: "Ci sono molti rimpianti, perchè è una squadra che dimostra di soffrire le medio-piccole. Deve aggiustare alcune cose, soprattutto la soglia di attenzione dentro le partite. Per me rimane in lotta per tutto".