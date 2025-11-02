Milan, Tare: "Con la Roma un derby? Ho vinto quello che contava, il 26 maggio"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 10^ giornata di Serie A.

Come sta il mister e se per lei questa partita sa un po' di derby.

"Prima di venire qua parlavamo con lui di Galeone, aveva un rapporto particolare con lui e lo sentiva come uno di famiglia. Di derby ne ho visti abbasta e ho vinto quello che contava, il 26 maggio. Dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte, vincendo agganciamo le prime in classifica e dobbiamo essere positivi".

Curioso di vedere Nkunku e Leao?

"Nkunku il 72% della sua carriera l'ha giocata da prima punta, lo fa bene e sa giocare anche spalle alla porta. Lo vedremo con Leao, sanno combinare bene. Gimenez è in un periodo no, ma ha la fiducia di società e staff. Guardiamo in avanti, sono cose che fanno parte del gioco.

Sei riuscito ad entrare nella testa di Leao?

"Lo trovo un ragazzo molto per bene, da fuori dà un'idea ma abbiamo parlato tantissimo e quando sta bene ti fa vincere le partite. Ci ha promesso che farà una grande partita stasera".