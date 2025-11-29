Milan, Tare: "Lazio signora squadra, va rispettata. Nkunku? Abbiamo fiducia in lui"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida da ex con la Lazio: "È stato bellissimo rincontrare i miei ex collaboratori che non vedevo da tempo, è stato un momento emozionante. La Lazio è una squadra molto ben preparata e va affrontata col massimo rispetto, perché è una signora squadra".

Il rinnovo di Maignan come verrà gestito?

"Abbiamo fatto un bel discorso all'inizio della stagione, siamo contenti che stia facendo un grande campionato che è quello che ci aspettavamo. Adesso stiamo parlando in serenità. Vedremo, ma adesso dobbiamo pensare a questa partita che è fondamentale per la classifica".

Vi aspettavate di più da Nkunku?

"Basta capire com'è arrivato al Milan, senza preparazione. Nel momento in cui si era ripreso è tornato infortunato dalla nazionale, sappiamo che quello che ha fatto vedere fino a questo momento non è il suo rendimento ma abbiamo fiducia in lui perché è un giocatore che può fare la differenza".