Tomori in passato vicino alla Juve? Lui ammette: "Non ho mai approfondito l'argomento"

In vista del big match di domenica sera tra il Milan e la Juventus ha parlato a La Gazzetta dello Sport il difensore dei rossoneri Fikayo Tomori. Questa l'analisi della partita: "Abbiamo lavorato bene in settimana, tornare alla vittoria contro l'Hellas Verona ci ha aiutati, adesso il morale è più alto. Non so spiegare perché prima ci fosse stata quella flessione. Potevamo fare certamente meglio, ma certi errori purtroppo capitano. L'importante era ripartire".

"Contro la Juventus - continua Tomori - sarà dura: hanno una grande squadra, grandi giocatori e un allenatore molto bravo. Boga lo conosco dai tempi del Chelsea. E' forte, come lo sono Yildiz, Thuram, Conceicao e David. Contro di loro ho già segnato due reti, se arrivasse la terza? Sarei contento solo in caso di vittoria".

Tomori ha anche raccontato come nel gennaio 2025 fosse stato cercato proprio dalla Vecchia Signora: "Lo scorso anno fu difficile: giocavo poco e c'erano tante voci sul mio futuro. Io però non ne ho mai parlato e non ho approfondito l’argomento: il mio unico pensiero era tornare tra i titolari e aiutare la squadra. Ora sto giocando di più e sono felice".