Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo"

Il Milan prepara la sfida contro il Parma, prevista questa sera alle 20.45 allo stadio Ennio Tardini. I rossoneri, a quota 21 punti in classifica, giocheranno dopo il derby fra Juventus (a 18 punti) e Torino delle 18, con la possibilità di volare per una notte in vetta solitaria, superando Napoli ed Inter, rispettivamente a 21 e 22 punti.

Per l'ex tecnico del Diavolo, Arrigo Sacchi, si tratta per la squadra di Massimiliano Allegri "di una occasione che va colta al volo, se si vuole davvero costruire qualcosa d’importante". Sacchi infatti sottolinea proprio la possibilità per il Milan di balzare in testa alla classifica, in attesa di vedere che cosa farà il Napoli: "I rossoneri, che stanno migliorando partita dopo partita, potrebbero in questo modo candidarsi seriamente per il titolo", aggiunge.

Sui progressi della squadra, nota che la squadra non ha ancora raggiunto la perfezione: "Tutto sommato, è giusto che sia così, perché Allegri è arrivato da quattro mesi e ci vuole tempo per disegnare e poi costruire un progetto". Questo non toglie l'evidente svolta del club: "Quello che mi sembra evidente è che i rossoneri sono tornati a essere protagonisti sul campo, tutti i giocatori sanno quello che devono fare, a volte commettono errori, d’accordo, ma chi è che non sbaglia mai?", conclude.