Sacchi: "Napoli la più europea e la favorita per il titolo, poi Inter e Milan. Roma? Può inserirsi"

Arrigo Sacchi ha vinto tutto con il Milan da allenatore e oggi si diverte a vedere il nostro campionato. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, è comunque un po' critico sull'andamento delle big: "I rossoneri, l'Inter e il Napoli hanno fatto vedere i loro difetti, niente vieta alla Roma di inserirsi nella lotta per lo Scudetto, c'è il tempo per farlo".

Analizzando ciò che fin qui ha fatto la squadra di Chivu, evidenzia come pesi il fatto che non abbia vinto nessuno scontro diretto: "Bisogna chiedersi il perché". Dopo aver sottolineato invece il miglioramento del Diavolo con Allegri, che ha dato struttura e mentalità ai giocatori, si pone una domanda: "Perché tanti punti persi con le medio-piccole? Serve lavorare tanto, in particolare sulla fase difensiva".

Infine c'è il Napoli, che ha investito tanto sul mercato, ma è stato sfortunato con gli infortuni: "Gli alti e bassi di Conte li spiego così. Gli azzurri, quando giocano bene, hanno lo stile più europeo, mentre i nerazzurri traballano un po' dietro, anche se hanno un attacco micidiale. Poi c'è il Milan, che è molto concreto". Sacchi non si sottrae neanche ai pronostici e dichiara di vedere il Napoli favorito, davanti a Inter e Milan. Il tempo dirà se ha ragione o meno.