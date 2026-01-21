TMW Milanello, Casa Milan e non solo. Ecco Gerry Cardinale, 513 giorni dopo l'ultima volta

513 giorni dopo l'ultima volta (era il 26 agosto 2024), questa mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Massimiliano Allegri e alla squadra milanista.

Ma non è finita qui. La giornata di Gerry Cardinale prosegue infatti a Casa Milan. Il suo programma prevede il pranzo nel ristorante della sede milanista (con annessa visita ai dipendenti) e poi avrà alcuni summit con altri dirigenti rossoneri. Ricordiamo che il numero uno di RedBird si trova in questi giorni a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda.

In generale, si tratta anche dell'occasione per fare il punto sulla stagione del Milan che vede i rossoneri al secondo posto a 3 punti dalla vetta e il progetto stadio che si avvicina. Il Milan, secondo quanto si apprende, resta centrale negli interessi di RedBird con un impegno di lungo periodo.