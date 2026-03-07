TMW Cardinale, tavola rotonda con Trump alla Casa Bianca prima di partire per l'Italia: domani a San Siro

Nella giornata di ieri, prima di partire per l'Italia e raggiungere Milano, il numero uno di RedBird e del Milan, Gerry Cardinale, ha partecipato a una tavola rotonda alla Casa Bianca voluta dal Presidente Donald Trump e dedicata allo sport universitario insieme a figure di primo piano dell’amministrazione Trump, tra cui il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Segretario di Stato Marco Rubio, oltre al presidente degli New York Yankees Randy Levine - che co-presiede la College Sports Commission.

Successivamente Cardinale è partito per Milano e una volta atterrato in Italia si è diretto subito a Milanello per pranzo e per esprimere vicinanza alla squadra alla vigilia del Derby. Domani sera lo statunitense sarà in tribuna allo stadio Giuseppe Meazza per vedere dal vivo il derby della Madonnina tra i rossoneri e l'Inter, con l'obiettivo della squadra di Allegri che sarà quello di vincere per provare a riaprire il campionato, visto che i nerazzurri hanno ben 10 punti di vantaggio sul Diavolo, attualmente secondo.