Milan, Cardinale è a Milanello: incontro con la squadra e Allegri. Domani sarà a San Siro
Gerry Cardinale è arrivato da pochi minuti a Milanello e a breve incontrerà la squadra alla vigilia del derby contro l'Inter di domani. Dopo la visita delle scorse settimane, segno della sua volontà di essere più vicino al Milan, il numero uno di RedBird, come testimoniato dalle immagini di TMW, è all'interno del centro sportivo dei rossoneri.
Dopo aver dato la carica alla squadra in vista della stracittadina, lo stesso Cardinale sarà presente anche allo stadio domani sera, per continuare a stare vicino ai giocatori e a Massimiliano Allegri nella partita che potrebbe almeno in parte riaprire il campionato.
