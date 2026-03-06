Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar Mingueza

Accostato alla Juventus durante il mercato di gennaio, Oscar Mingueza alla fine non si è mosso dalla Liga e ha continuato la stagione con il Celta Vigo. Il difensore laterale, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, gioca dal 2022 nella squadra galiziana e si è ritagliato un ruolo stabile nella formazione di Vigo. La Juventus lo aveva valutato come possibile rinforzo sulla fascia, ma la dirigenza bianconera sembra orientata su un profilo che conosca già la Serie A. Per questo motivo resta forte l’interesse per Zeki Celik della Roma: un giocatore pronto subito, che non richieda tempi di adattamento al campionato italiano.

Secondo quanto riporta L'Interista, nelle ultime settimane anche l’Inter avrebbe iniziato a monitorare con attenzione il profilo dell’ex Barcellona. Classe 1999, Mingueza è un esterno difensivo con buona struttura fisica - 185 centimetri - e una discreta esperienza internazionale. In questa stagione ha già accumulato 1345 minuti in Liga, impreziositi da un gol e tre assist, oltre alle presenze in Europa League con la maglia del Celta Vigo. Dal punto di vista economico l’operazione potrebbe essere sostenibile: il giocatore percepisce un ingaggio, bonus inclusi, inferiore agli 800 mila euro.

Un eventuale arrivo a Milano non sarebbe necessariamente legato al futuro di Denzel Dumfries o di Luis Henrique. Mingueza, infatti, rappresenta un profilo particolarmente utile per la sua duttilità tattica: può giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza anche in una linea difensiva a tre. Una caratteristica che permetterebbe diverse soluzioni a Cristian Chivu, con Carlos Augusto alternativa a Bastoni e lo spagnolo utilizzabile come cambio di Dimarco o dello stesso Dumfries. Dopo Pedro Porro, un altro nome spagnolo entra così nei radar nerazzurri.