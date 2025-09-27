Inter, Mkhitaryan: "Mi manca fare gol. Chivu? Sta lavorando tanto con i giovani"
Dopo la gara contro il Cagliari, Henrik Mkhitaryan ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo affrontato un Cagliari che sapeva cosa fare. Non ci aspettavamo una difesa a cinque, siamo stati bravi a fare il secondo gol per chiudere una gara molto complicata. Il gol? Volevo segnare, ma ho tirato con il mio piede debole: mi manca e sono abituato a segnare. Ora giocando come mezz'ala mi manca il feeling con la rete. Stiamo facendo bene, mister Chivu sta inserendo giovani con calma e loro stanno facendo bene: noi proviamo ad aiutarli, lavorando con un gruppo coeso. L'aiuto va da due lati".
Guelfi e Ghibellini
