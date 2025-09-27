Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Mkhitaryan: "Mi manca fare gol. Chivu? Sta lavorando tanto con i giovani"

Inter, Mkhitaryan: "Mi manca fare gol. Chivu? Sta lavorando tanto con i giovani"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:36Serie A
di Giuseppe Lenoci

Dopo la gara contro il Cagliari, Henrik Mkhitaryan ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo affrontato un Cagliari che sapeva cosa fare. Non ci aspettavamo una difesa a cinque, siamo stati bravi a fare il secondo gol per chiudere una gara molto complicata. Il gol? Volevo segnare, ma ho tirato con il mio piede debole: mi manca e sono abituato a segnare. Ora giocando come mezz'ala mi manca il feeling con la rete. Stiamo facendo bene, mister Chivu sta inserendo giovani con calma e loro stanno facendo bene: noi proviamo ad aiutarli, lavorando con un gruppo coeso. L'aiuto va da due lati".

Articoli correlati
Inter, Mkhitaryan su Chivu: "Cambiate poche cose da Inzaghi, ma serve comunque tempo"... Inter, Mkhitaryan su Chivu: "Cambiate poche cose da Inzaghi, ma serve comunque tempo"
Inter, Mkhitaryan: "Chivu diverso da Inzaghi, dobbiamo lasciare indietro il passato"... Inter, Mkhitaryan: "Chivu diverso da Inzaghi, dobbiamo lasciare indietro il passato"
Inter, Mkhitaryan: "Stasera capireno quanto siamo preparati. Aspettative molto alte... Inter, Mkhitaryan: "Stasera capireno quanto siamo preparati. Aspettative molto alte per la stagione"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre
Inter, Bastoni volta pagina: "Le due batoste ci hanno fatto capire dove sbagliavamo"... Inter, Bastoni volta pagina: "Le due batoste ci hanno fatto capire dove sbagliavamo"
Inter, Chivu: "Pio Esposito ha margini, ma deve lavorare più di quanto non stia già... Inter, Chivu: "Pio Esposito ha margini, ma deve lavorare più di quanto non stia già facendo"
Juventus, Tudor: "Il modulo è il 3-4-3 e difficilmente cambieremo pelle" Juventus, Tudor: "Il modulo è il 3-4-3 e difficilmente cambieremo pelle"
Inter, Lautaro: "Sensazioni positive. Ora continuiamo a pedalare" Inter, Lautaro: "Sensazioni positive. Ora continuiamo a pedalare"
Como, Butez rammaricato: "Abbiamo perso 2 punti e Jesus Rodriguez" Como, Butez rammaricato: "Abbiamo perso 2 punti e Jesus Rodriguez"
Fiorentina, l'ex Comotto a RFV: "Kean deve ritrovare i gol, altrimenti è un problema"... Fiorentina, l'ex Comotto a RFV: "Kean deve ritrovare i gol, altrimenti è un problema"
Zhegrova inizia a inserirsi nella Juventus. Il kosovaro: "Continuiamo ad andare più... Zhegrova inizia a inserirsi nella Juventus. Il kosovaro: "Continuiamo ad andare più forte"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
Le più lette
1 Genoa-Lazio, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Vieira, Sarri cambia modulo
2 Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao e Nkunku partono dalla panchina, c'è Meret
3 Lecce-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga concede un po' di riposo a Castro
4 Parma-Torino, le probabili formazioni: in attacco è aperto il ballottaggio tra Ngonge e Aboukhlal
5 Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le probabili formazioni delle 7 sfide che mancano per completare la 5^ giornata di Serie A
Immagine top news n.1 Allegri e Conte scaldano la vigilia di Milan-Napoli. Torna Leao, azzurri con problemi in difesa
Immagine top news n.2 Segnali di vera Inter: 2-0 al Cagliari. Gioia Pio Esposito, Chivu: "Sorprende anche me"
Immagine top news n.3 Serie A, 5^ giornata LIVE: Pellegrini ancora titolare. Conte con Meret
Immagine top news n.4 Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco spacca, grido Pio Esposito. Mina in battaglia
Immagine top news n.5 Segnale di forza Inter. Che ora con Esposito sa di avere finalmente un'alternativa credibile alla ThuLa
Immagine top news n.6 Scusate il ritardo: l'Inter vince ancora con Lautaro ed Esposito, 2-0 al Cagliari
Immagine top news n.7 Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Sulemana semina il panico, Openda è troppo leggero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
Immagine news podcast n.3 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
Immagine news podcast n.4 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Napoli: "Milan, vedremo ora contro una big. Modric determinante"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli miglior difesa europea, Nicoletti: "Numeri straordinari, rosa profonda e con alternative"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre
Immagine news Serie A n.2 Inter, Bastoni volta pagina: "Le due batoste ci hanno fatto capire dove sbagliavamo"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu: "Pio Esposito ha margini, ma deve lavorare più di quanto non stia già facendo"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Tudor: "Il modulo è il 3-4-3 e difficilmente cambieremo pelle"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Lautaro: "Sensazioni positive. Ora continuiamo a pedalare"
Immagine news Serie A n.6 Como, Butez rammaricato: "Abbiamo perso 2 punti e Jesus Rodriguez"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Contento per il risultato, è stata la nostra partita peggiore"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Sono dispiaciuto, ma al momento non guardo la classifica..."
Immagine news Serie B n.3 Bari-Sampdoria 1-1, le pagelle: Pafundi convince, Moncini non perdona. In ombra Gytkjaer
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Bari e Sampdoria si annullano: al San Nicola finisce 1-1
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Salto di qualità, atteggiamento giusto nella ripresa”
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Approccio troppo timido, dobbiamo migliorare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Coppitelli: "Domani partita complessa, ma stiamo crescendo”
Immagine news Serie C n.2 Juventus NG, Brambilla: "Match approcciato non bene contro una squadra difficile"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Palladini: "Vittoria meritata contro la Juve NG, sacrificio e spirito di squadra"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri: "Più stanchezza che mentalità, il nostro obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Liverani: "Stanchi e poco brillanti, ma i margini di crescita ci sono"
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, Turati: "Affrontiamo una delle squadre più forti, ma senza paura"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Partita bellissima e complicata, ci godiamo questa soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus Women si aggiudca la prima edizione della Serie A Women's Cup: 3-2 alla Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, la finale: le formazioni ufficiali di Juventus-Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 È ancora Juventus-Roma: oggi la finalissima di Serie A Women’s Cup. Chi alzerà il trofeo?
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Lenzini: "Siamo abituate a giocare tante partite. Con la Roma è una bella sfida"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Roma forte, sono legato a Rossettini. De Jong? Siamo felicissimi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?