Live TMW Udinese, Mlacic: "Club giusto per me, ora lavoro duro per avere il mio spazio"

14.55 - Tempo di presentazioni in casa Udinese dopo il mercato di gennaio. Branimir Mlacic, difensori che i bianconeri hanno strappato a una foltissima concorrenza dopo una lunga trattativa, rilascerà le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.05 - Inizia la conferenza stampa.

Prende il microfono il dt Inler:

"Su Mlacic posso dire che lo seguiamo da tanto, è un ragazzo interessante, molto forte, che ha già fatto uno step importante venendo qui da noi. Ho parlato con Rakitic, mi ha parlato del ragazzo e me lo ha descritto come un lavoratore che vuole crescere passo dopo passo. E' importante saper fare il passo non più lungo della gamba".



Su di te c'era l'Inter, cosa ti ha convinto a scegliere l'Udinese?

"Ho scelto questo club perchè l'ho sentito come il passaggio giusto per me, tanti giocatori forti sono usciti da qui e secondo me questa è la tappa giusta".



Arrivi in una squadra con una difesa titolare già molto forte, sai però bruciare le tappe. Come ti stai inserendo in questo reparto?

"Sono appena arrivato qui a Udine, penso di poter giocare ma chiaramente devo lavorare molto per meritarmi le mie occasioni".

A chi ti ispiri?

"Gvardiol, è un giocatore molto forte, bravo a difendere e anche palla al piede".



Hai già parlato con Runjaic? Numero di maglia?

"Sì ieri ho cominciato a parlare con il mister, per il numero di maglia ho scelto il 22 che era il mio numero di maglia a Spalato".



Prima impressione da Udine?

"La sensazione è che questo club sia molto organizzato. La città invece ancora non sono riuscito a visitarla".



TMW - Conoscevi già qualcosa di Udine?

"Non molto, so che è il trenunesimo anno di fila in Serie A per l'Udinese e questo è molto importante".

15.26 - Finisce la conferenza stampa.