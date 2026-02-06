La prima pagina di QS: "Dea spietata, è semifinale. Juve travolta ed eliminata"

Il secco 3-0 rifilato dall'Atalanta alla Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia trova oggi spazio nel taglio alto della prima pagina di QS: "Dea spietata, è semifinale. Juve travolta ed eliminata". I bergamaschi conosceranno la prossima avversaria nei prossimi giorni, quando andrà in scena l'altro quarto di finale tra Bologna e Lazio.

Dall'altra parte del tabellone è invece già qualificata l'Inter, protagonista insieme al Milan del box presente nel taglio basso: "Innesti e vivaio. Derby nel futuro tra Inter e Milan. Kamate e Cocchi ultimi gioielli in vetrina, Cissé e Massolin le mosse giovani sul mercato".

Di spalla si parla anche del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma: "Totti, l'assist di Ranieri per il ritorno nella sua Roma". "Ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma. Francesco è una parte della Roma - ha detto a Sky Sport del senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin - Mi sembra che il nuovo stadio lo dica ampiamente, quanto sono coinvolti. Hanno preso un allenatore per tre anni, la richiesta è stata chiara: vogliamo essere in Champions League. Poi ci sarà l’anno in cui magari vincerai lo scudetto e l’anno in cui faticherai. Non si può dire a un allenatore devi fare questo o quello. A fine anno si vede, e non parlo di classifica, ma di numero di giocatori che il nostro allenatore reputa blocco. Io so che lui vuole uno zoccolo duro di 15-16. Il nostro obiettivo è portarli, domani, dopodomani? Io sono un ex allenatore, li avrei voluti ieri. Però non si può fare tutto subito, siamo uniti e quando Gasperini parla non dice una virgola fuori posto. Ai Friedkin dico sempre che sono d’accordo con lui, perché è un uomo di grande visione. Però dobbiamo avere il tempo di arrivare a quella visione".