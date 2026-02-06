Niente Inter e Milan: oggi Olimpiadi a San Siro. La Gazzetta dello Sport: "Fate i nostri giochi"

Questa sera San Siro non sarà occupato e colorato per le partite di Inter e Milan, ma si riempirà comunque di tante persone per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via oggi con la cerimonia di apertura prevista alle ore 20 e diviso tra l'evento previsto allo stadio milanese e Cortina d'Ampezzo. La Gazzetta dello Sport mette da parte il calcio e dedica tutta la sua prima pagina a questo tema: "Fate i nostri giochi. Alle 20 la cerimonia d'apertura".

"Dopo 20 anni l'Olimpiade torna in Italia: record di paesi partecipanti, gli atleti sono quasi 3 mila" prosegue la rosea di spalla, fino ad arrivare al taglio basso con l'approfondimento a firma di Luigi Garlando intitolato "Il ballo di San Siro".