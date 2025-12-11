Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese, Nicola ai tifosi: "Continuate a sostenerci". Bianchetti: "Supporto è fondamentale"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 19:15Serie A
Simone Bernabei

In casa Cremonese è andata in scena, nella serata di martedì, la USC Christmas Night dedicata a tutti i partner del club grigiorosso.

Durante l'evento, come raccontato dal sito ufficiale del club, hanno parlato anche diversi protagonisti della squadra. Fra questi il tecnico Davide Nicola: "Auguro un Natale sereno e di condivisione a tutte le persone che stanno vicine alla Cremo, vi prego di continuare a sostenerci". Quindi è stato il turno del capitano, Matteo Bianchetti: "A nome di tutta la squadra, desidero ringraziarvi per il supporto e la vicinanza che mostrate nei nostri confronti. Per noi è fondamentale".

