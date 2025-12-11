Fiorentina, Viti: "Obiettivi personali da parte, usciamone da gruppo. Commisso sempre con noi"

Mattia Viti ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match tra Fiorentina e Dinamo Kiev, gara valida per la quinta giornata di Conference League. Il difensore viola ha affrontato il tema del confronto interno dopo la sconfitta di Reggio Emilia e ha commentato le parole del presidente Commisso.

Ieri il capitano Ranieri ha detto che vi siete confrontati tanto dopo Reggio Emilia e avete parlato molto al Viola Park. Che cosa vi siete detti per superare questo momento? Che cosa deve venire fuori?

"Per quanto mi riguarda, gli obiettivi personali devono essere messi da parte. Ora, se vogliamo uscirne, dobbiamo farlo come gruppo insieme. Ci siamo detti questo principalmente. Sappiamo che solo tra di noi ci possiamo dare una mano e che alla fine siamo noi che scendiamo in campo. Con l'unione di tutti e il coraggio da parte di tutti ne usciremo."

Immagino che sentiate sempre molto vicino il presidente. Oggi sono uscite delle dichiarazioni importanti. In un giorno come questo, in una partita così importante, avere quelle parole del presidente per voi cosa significa?

"Per noi sapere che il nostro presidente, nonostante la lontananza, è sempre lì con noi e sempre pronto a spendere parole positive è sicuramente d'aiuto e di conforto. Sappiamo che dobbiamo fare il possibile anche per lui, soprattutto per lui che nonostante sia laggiù con vari problemi è sempre con noi. Quando possiamo lo sentiamo spesso."