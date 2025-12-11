Kean torna al gol dopo un mese e mezzo: Fiorentina in vantaggio 1-0 con la Dinamo Kiev
Si sblocca dopo un mese e mezzo dall’ultima volta Moise Kean e regala la Fiorentina il vantaggio contro la Dinamo Kiev. Al 17’ bel cross dalla destra di Dodo, la difesa ucraina si apre e Kean colpisce di testa da solo in area. Vantaggio viola.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
