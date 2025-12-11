Palermo-Sampdoria, i convocati di Gregucci: assente Coubis in difesa

Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha pubblicato la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Angelo Gregucci per la gara di domani a Palermo, valida come anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto ai giocatori a disposizione nel precedente match contro la Carrarese risulta indisponibile Coubis in difesa.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola

Sulla sfida del 'Barbera' il tecnico dei blucerchiati, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Non ci son partite già pronosticate. Rispetto totale per l'avversario ma abbiamo la consapevolezza che dobbiamo necessariamente vendere cara la pelle facendo una partita maschia e lucida. Abbiamo buone sensazioni. Ci avvaliamo della professionalità di chi lavora con noi che lavora sodo. Andremo via da Palermo con un risultato positivo solo facendo una gara seria".