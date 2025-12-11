TMW Radio Dal Canto: "Genoa, bene De Rossi. Inter favorita per lo Scudetto"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessandro Dal Canto.

Un pensiero su De Rossi e del suo impatto al Genoa:

"Sicuramente ha avuto un impatto positivo. Sono grandi giocatori che hanno sensibilità nel trattare certi giocatori. Ad oggi ha fatto un ottimo risultato".

Su cosa si deve agire in primis?

"Dipende, di solito uno quando entra guarda l'aspetto tecnico e se c'è qualche problema sotto l'aspetto mentale. C'è un dato di fatto, quando subentri a te viene permesso quello che a quello precedente non è stato permesso".

Fiorentina, come commenta la lite Kean-Mandragora?

"Sono cose che capitano. Non è bello da vedere, ma sappiamo come sta la Fiorentina e certi aspetti emotivi prevalgono su altri aspetti razionali. Meglio che lo vogliano tirare in due piuttosto che nessuno. Quando c'è un momento di difficoltà, ci può stare una cosa del genere. Serve risolvere il problema, più che mandarli sotto la doccia. Non era un litigio negativo. Ne verrà fuori la Fiorentina? Sì, è in grave difficoltà ma può uscirne. Non c'è abituata a certe situazioni, questa è la cosa più pericolosa. Vedo incanalata sulla corsia giusta".

Sulla lotta scudetto che dice?

"Alla fine se la giocheranno Napoli e Inter, e vedo l'Inter leggermente favorita per l'organico. E' vero che ha avuto qualche ko più del previsto, ma è normale dopo aver cambiato tecnico. Chivu è un esordiente in una big".