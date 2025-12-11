Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
SudTirol, Bravo dopo il rinnovo di Casiraghi: "Felicissimi. Non ci son parole per descriverlo"

© foto di luca.bargellini
Claudia Marrone
Oggi alle 16:49Serie B
Claudia Marrone

Giornata di rinnovo in casa SudTirol, con Daniele Casiraghi che ha prolungato il contratto con la società altoatesina fino al 30 giugno 2027: tanta la soddisfazione espressa dal giocatore dopo la firma, ma altrettanta è stata quella espressa dal club.

Soprattutto nelle parole del Direttore Sportivo Paolo Bravo che quest'oggi, ai canali ufficiali della società biancorossa, si è così espresso in merito: "Per Daniele credo non ci siano altre parole per descrivere i rinnovi che ha ottenuto in questi anni: tutti meritati e conquistati sul campo. Lo ringrazio sentitamente per il contributo costante, sia dal punto di vista tecnico - perché i numeri parlano per lui - sia dal punto di vista umano. Siamo quindi molto felici di continuare il percorso insieme a lui".

Ricordiamo quindi anche quello che è stato il comunicato del club:

"L'FC Südtirol e Daniele Casiraghi, con piena soddisfazione tra le parti, hanno prolungato di un anno il contratto che lega il fantasista lombardo alla società biancorossa. L’accordo, originariamente in scadenza al termine della corrente stagione agonistica, è stato esteso di un anno, con nuovo termine fissato al 30 giugno 2027.

Daniele Casiraghi, classe 1993, si è trasferito dal Gubbio all’FCS nell'estate del 2019, diventando rapidamente uno dei giocatori chiave della squadra biancorossa. Ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia nella gara dell’esordio ufficiale, in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Nell’arco della stagione, interrotta anticipatamente a causa della pandemia Covid, ha messo a segno sei gol in Serie C. Dal punto di vista personale, l’annata migliore in assoluto è stata quella del 2020-2021, culminata con i playoff e con Casiraghi autore di 17 reti e 7 assist.

Casiraghi ha consolidato il suo prezioso ruolo nella storia del club nella stagione 2021-2022, contribuendo in modo significativo alla vittoria del campionato con la storica promozione in Serie B. Il numero 17 dell'FC Südtirol ha messo a segno 11 gol e fornito 9 assist in campionato ed è stato il protagonista assoluto in occasione della partita decisiva sul campo della Triestina nell’ultima giornata. La sua doppietta ha determinato il risultato finale, che ha consentito all’FCS di conquistare i tre punti necessari per la promozione tra i cadetti. Nella stessa stagione, ha segnato anche una rete in Coppa di Serie C e una in Supercoppa contro il Bari.

Nella stagione 2022-2023, Casiraghi ha disputato il suo primo campionato di Serie B con l'FC Südtirol. In 32 partite disputate ha realizzato due gol e sei assist. Nei playoff ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore in grado di lasciare il segno nei momenti cruciali: il suo gol nel finale di partita nel preliminare dei playoff in gara secca con la Reggina ha consentito di ottenere la qualificazione alla semifinale playoff con il Bari. In questa occasione, nella gara di andata disputata allo Stadio Druso, nei minuti di recupero, ha servito un preciso cross per Rover, autore del gol-partita.

La stagione 2023-2024 è stata altrettanto significativa nella carriera di Daniele Casiraghi. Con 16 reti in campionato, si è classificato quarto a pari merito con Massimo Coda nella classifica marcatori della Serie B. Il 16 dicembre 2023, in trasferta a Venezia, ha realizzato il suo 50° gol con la maglia dell'FC Südtirol, diventando il miglior marcatore di sempre del club.

È stato ancora una volta giocatore chiave nella stagione 2024-2025. In 37 partite ufficiali ha segnato 5 gol e fornito 3 assist, indossando in molte occasioni la fascia di capitano. Ha esercitato un ruolo cruciale nella seconda parte della stagione, che ha garantito all'FC Südtirol la salvezza diretta nella seconda serie. Nella partita in trasferta sul campo dello Spezia, il 24 novembre 2024, ha collezionato la sua 200ª presenza ufficiale in biancorosso, traguardo raggiunto da solo otto giocatori nella storia del club.

Nella stagione corrente, Casiraghi ha collezionato nove presenze, segnando due gol (in Coppa Italia contro il Como e in campionato contro la Sampdoria) e fornendo un assist.

Casiraghi, ad oggi, vanta 231 presenze ufficiali, il che lo colloca al quinto posto nella classifica di tutti i tempi dietro Tait, Fink, Brugger e Kiem, con 64 reti segnate.

L'FC Südtirol ringrazia sentitamente Daniele Casiraghi per il grande apporto fin qui fornito e gli augura un futuro prossimo ricco di soddisfazioni personali e di squadra".

