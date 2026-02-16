TMW Moggi si scaglia contro il VAR: "Confonde degli arbitri che già sono quello che sono..."

Ai microfoni di TMW, in esclusiva, è intervenuto lo storico dirigente bianconero Luciano Moggi per commentare l’episodio che da due turni anima il dibattito nel calcio italiano: l’espulsione di Pierre Kalulu per simulazione nel derby d’Italia tra Inter e Juventus, sfida terminata 3-2 in favore dei nerazzurri. Queste le sue parole sul protocollo VAR: "Il derby d'Italia è stata una partita che farà succedere qualcosa. L'arbitro è stato inadeguato e le condizioni del VAR fuori dalla portata di tutti perché ogni giorno cambiano le regole. Quando il VAR è stato introdotto quelli che dicevano ‘menomale, almeno la Juventus non ruba più’, adesso sono gli stessi che lo maledicono. O interviene sempre o non interviene mai: sul fatto di Bastoni doveva intervenire, anche se il regolamento attualmente non lo consente. Bastava agire con il buonsenso. Bastoni ha sbagliato a fare un gesto che ha aizzato la piazza".

Il problema sta nel protocollo?

"Il problema sta nel regolamento sì. Il VAR così non funziona. Domandiamoci perché in Inghilterra lo utilizzano poco. Qui le regole cambiano ogni giorno e già gli arbitri sono quello che sono. Se La Penna fosse stato adeguato probabilmente avrebbe guardato da un'altra parte. Rocchi dice la verità quando accusa i giocatori di volerli ingannare. E' vero, perché ognuno tira al proprio interesse. Tutti dal loro punto di vista hanno ragione, servirebbe solo che stessero tutti un po' più zitti, forse il calcio andrebbe avanti nel modo migliore. Meno chiassoso e più qualitativo. Anche queste cose fanno sì che i giocatori stranieri forti scelgano di non venire in Italia e da noi vengono questi mezzi calciatori. In Premier c'è molto meno rumore: non ci sono ritiri, i ragazzi sono più liberi, cose che da noi sono impensabili. Qui non è più un intrattenimento ma un'azienda che cura il proprio interesse".

Come commenta invece le parole di Chivu?

"Sono cose che dovete chiedere a lui. Il concetto di fondo resta l'uso del VAR, perché così non fa che confondere la classe arbitrale. Poi c'è La Penna che è stato inadeguato. Tutto il resto poi lo dovete scrivere voi… A me se Chivu parla bene o male non interessa, io parlo di calcio".

Clicca qui per leggere l'intervista completa.