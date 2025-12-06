Live TMW
Roma, domani c’è il Cagliari: a breve la conferenza stampa di Gasperini
La Roma vola a Cagliari con l’obiettivo di dimenticare lo scivolone casalingo contro il Napoli e rilanciarsi nuovamente in classifica: il match contro i rossoblù di Pisacane è in programma per le 15.00 di domani. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà la gara in conferenza stampa presso l’apposita sala del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
