Oggi il sorteggio del Mondiale: la principale novità è il tabellone tennistico

Tutto pronto a Washington DC per l'attesissimo sorteggio del prossimo Mondiale, con l'Italia che guarderà da lontano il suo possibile percorso nel caso in cui dovesse battere l'Irlanda del Nord e quindi la vincente di Galles-Bosnia. Intanto la FIFA si porta avanti, disegnando il tabellone che avrà una composizione tennistica.

E' questa una delle principali novità del sorteggio, con le 32 che supereranno la fase a gironi (le prime due dei 12 gironi, più le 8 migliori terze) che saranno distribuite in un tabellone che avrà percorsi prestabiliti già a partire dalla giornata di oggi. Con alcuni piccoli accorgimenti.

Le Nazionali ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti, saranno le prime estratte e finiranno rispettivamente nei gruppi A, B e D. Poi toccherà alle altre 9 teste di serie, con le prime 4 squadre del ranking FIFA (nell'ordine, Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra) che avranno un trattamento speciale. Spagna e Argentina, solo nel caso in cui dovessero vincere il proprio girone, andrebbero in due lati diversi del tabellone. Cosa significa? Che in tal caso potrebbero incontrarsi solo in finale. Stesso discorso per Francia e Inghilterra. Nelle idee della FIFA, questa scelta regalerà un maggiore bilanciamento alle fasi ad eliminazione diretta e potrebbe portare a finali almeno sulla carta spettacolari.