Domani il sorteggio dei Mondiali, Diego Lugano: "L'esperienza più bella che si possa provare"

Domani (venerdì 5 dicembre) conosceremo la composizione dei gironi del prossimo Mondiale, che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, alle 18 ore italiane, si terrà in fatti il sorteggio della prima Coppa del Mondo a 48 squadre. Nel frattempo, a raccontare le sensazioni delle vigilia, sono alcune "Legends" che nella storia sono state protagoniste del torneo. Fra queste, anche l'ex difensore dell'Uruguay, Diego Lugano, che parla così ai canali ufficiali della FIFA: "Il fatto che ci siano più Nazionali a competere (48, ndr) sia una prospettiva interessante, in quanto cattura l'attenzione del mondo intero. Ovviamente, da uruguaiano, c'è sempre l'aspettativa di arrivare fino in fondo e cercare di diventare campione.

"Ho avuto la fortuna di giocare due Mondiali e, ovviamente, è un tipo di torneo diverso dagli altri. Giochi per la maglia, per il tuo quartiere e per ciò che hai vissuto durante la tua infanzia e adolescenza. E penso che il fatto che più nazioni abbiano la possibilità di vivere questa esperienza sia interessante. Alla fine, penso che finiremo comunque con le nazionali principali che arriveranno fino in fondo, ma dare a più Paesi l'opportunità di competere, di avere i loro tifosi che guardano e tifano - penso che sia giusto, e renderà il torneo molto emozionante".

"Cosa significa giocare a una Coppa del Mondo? È senza dubbio l'esperienza più bella che un giocatore possa provare, senza dubbio. Indossando la maglia del tuo paese in una Coppa del Mondo ti fa sentire davvero completo. È stata l'esperienza migliore che abbia mai avuto da giocatore".