Oggi nasce il 'Board of Peace' di Trump: presente anche il presidente FIFA Infantino

Nonostante non sia un capo di stato, anche se gestisce la massima organizzazione mondiale nel mondo del calcio, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha presenziato quest'oggi alla prima riunione del 'Board of Peace', l'organizzazione guidata da Donald Trump, che ne è il presidente con diritto di veto assoluto, per cercare di sostituire l'ONU come organismo per risolvere le controversie e dei conflitti mondiali.

Il numero uno della FIFA è apparso seduto vicino al presidente dell'Argentina Javier Milei e al primo ministro ungherese Viktor Orban indossando un vistoso cappellino da baseball rosso con la scritta USA in bianco. "Qui tutti sono capi di Stato, tranne Gianni (Infantino NdR), ma lui è il capo del calcio, quindi non è poi così male. Vero, Gianni? - sono state le parole di Trump nel corso della riunione - Credo che il tuo lavoro sia quello che mi piace di più".

Infantino ha annunciato che la FIFA collaborerà con il Board of Peace a partire dalla costruzione di campi da calcio e strutture sportive a Gaza: "Il calcio è un linguaggio universale e quando ho sentito la sua presentazione a Davos ho capito che dovevamo fare qualcosa per supportare la pace. - sono le parole del numero uno della FIFA - Non dobbiamo solo ricostruire le case, le scuole, gli ospedali, le strade, dobbiamo anche ricostruire e costruire le persone, le emozioni, la speranza e la fiducia. Ed è questo lo scopo del calcio, il mio sport”.