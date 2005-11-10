Monologo Atalanta con il Pafos: 3-0 al 45' e gara in ghiaccio, ma Raspadori va ko

Tutto facile per l'Atlaanta, che va all'intervallo sul 3-0. Di Elmas, Raspadori e Scamacca i gol che piegano il Pafos ma Sarri è costretto a fare i conti con l'infortunio dello stresso Raspadori.

Partenza a fuoco della Dea

Come già visto contro il Venezia, anche stasera la squadra di Maurizio Sarri parte fortissimo, trascinata da un super Raspadori. Dopo meno di un minuto, l’ex Atletico Madrid sfonda sulla destra, vince un rimpallo e serve Scamacca al centro. Il centravanti legge alla perfezione l’inserimento alle sue spalle di Elmas e, con un velo intelligente, gli spalanca la strada verso un rigore in movimento che il macedone non sbaglia. Al 16’ è ancora Raspadori a rendersi pericoloso con un sinistro dal limite che costringe Majecki a distendersi e deviare in corner. L’Atalanta però è padrona del campo e al 18’ trova il raddoppio proprio con Raspadori, freddissimo dal dischetto dopo il rigore conquistato da Zalewski, bravo a inserirsi in area con una bella progressione prima di essere atterrato dalla spinta di Bruno.

Raspadori e David Luiz ko

Subito dopo i festeggiamenti, però, il numero 18 nerazzurro è costretto a chiedere il cambio a causa di un problema muscolare, con De Ketelaere che entra al suo posto. Un bel problema per Sarri, costretto a dover fare a meno anche di Raspadori dopo gli infortuni di Kessie, Bellanova, Scalvini, oltre ai lungo degenti Hien e Kossounou. Pochi istanti dopo si fa vedere dalle parti di Carnesecchi anche il Pafos: Biel si libera sulla destra e serve al centro Lele, che calcia di prima intenzione dal limite dell'area e fa il baffo al palo. Al 36' la gara perde un altro dei suoi protagonisti: nel tentativo di spazzare il pallone conteso con Davide Zappacosta, David Luiz si è sentito tirare il flessore e ha immediatamente chiesto il cambio al suo allenatore Riccardo Sa Pinto. Al posto del brasiliano è entrato l'ex Udinese Ken Sema.

Scamacca cala il tris

A due minuti dall'intervallo trova anche il tris l'Atalanta che mette definitivamente in ghiaccio la partita. Azione personale di De Ketelaere che trova centralmente Scamacca che non può sbagliare. Malissimo, nell'occasione, la difesa cipriota, con Bruno che non tiene la linea con il resto dei compagni e lascia in gioco il centravanti italiano.