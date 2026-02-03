Monologo del Milan a Bologna: è 0-2 al 45' con reti di Loftus-Cheek e Nkunku su rigore

Monologo del Milan tra le mura del Dall'Ara. Sembra esserci solo una squadra in campo, almeno finora, nell'ultima gara valida per il 23° turno di Serie A: i rossoneri all'intervallo sono infatti in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek e Nkunku (su rigore). Male, malissimo la compagine di mister Italiano, apparsa in completa balia di quella di Allegri.

Pronti-via e il Milan è già dalle parti di Ravaglia. Nonostante l'attacco a dir poco rimaneggiato, il Diavolo si rende pericoloso prima con Loftus-Cheek lanciato a rete da Nkunku (l'inglese, tutto solo, si fa rubare palla dal portiere al 7') e poi con un colpo di testa di Fofana su invito dalla destra di Athekame al 18'. Il gol del vantaggio è comunque nell'aria e gli uomini di Allegri lo trovano con merito al 20': perfetto il piattone di Loftus-Cheek su assist ravvicinato di Rabiot e, soprattutto, sugli sviluppi di un colpo di testa di Nkunku respinto da Ravaglia. L'azione era nata da un errore in fase di controllo di Orsolini e una percussione di Fofana, con cross dalla destra di Athekame.

I felsinei accusano il colpo subito e al 38' arriva quindi il raddoppio rossonero. Lancio di Loftus-Cheek e rigore che un ispiratissimo Nkunku si guadagna - causa fallo di Ravaglia in uscita - e trasforma in modo impeccabile: palla da una parte e portiere dall'altra, solito palloncino in bocca per il francese. Bologna con poche idee e troppo fragile in difesa, al riposo si va sul 2-0 per gli ospiti.

