Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia"

Il mondo del calcio è in lutto da ieri per la prematura scomparsa, dopo una breve malattia, dell’ex difensore Nicolas Giani. Il classe ‘86 aveva legato il suo nome soprattutto ai colori biancazzurri della squadra di Ferrara di cui era stato capitano e bandiera nella cavalcata che portò la squadra allenata da Leonardo Semplici dalla Serie C alla Serie A con due successi di campionato (2015-2016 e 2016-2017).

Nato a Como il 13 marzo 1986, ha calcato i campi di tutta Italia giocando da difensore nella Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spal, Spezia, Feralpi Salò, Desenzano Calvinia: inoltre, ha indossato anche la maglia azzurra nelle giovanili Under18 e Under19 tra il 2004 e il 2005.

Di seguito il messaggio di cordoglio della Lega B:

La Lega Serie B con il presidente Paolo Bedin, le associate e lo staff si stringe attorno alla famiglia di Nicolas Giani per la scomparsa dell'ex capitano della Spal e difensore dello Spezia. Giani ha disputato nove campionati in B, distinguendosi, oltre che come calciatore, anche come persona che ha lasciato un segno di correttezza e spessore umano nei club dove ha giocato.