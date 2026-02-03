Milan, Allegri: "Importante arrivare a 50 punti, prima dobbiamo guardarci dietro"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, commenta così ai microfoni di DAZN il successo per 3-0 sul campo del Bologna: "Nkunku e Loftus-Cheek sono giocatori di ottima qualità, stasera era una partita da fare seriamente perché dietro si erano avvicinate molto. Il Bologna è una squadra pericolosa che gioca bene, i ragazzi sono stati bravi sia nella fase difensiva che in quella offensiva".

Soddisfatto dell'attacco di stasera?

"Stasera è stata una buona partita, secondo me bisogna fare meglio nella gestione della palla e con giocate più precise. Abbiamo giocato meglio perché Nkunku e Loftus-Cheek hanno fatto molto bene, permettendoci di giocare sia con la palla addosso che in profondità".

Cosa le è piaciuto di più?

"E' stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti perché il nostro obiettivo era restare nelle prime quattro. Sul 3-0 abbiamo difeso molto bene, non prendere gol fa sempre bene. E' più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo e per tornare in Champions ci sono ancora tanti punti da fare. Ci godiamo questa sosta, perché domenica non giochiamo, per riavere tutti i giocatori a disposizione".

Non prendere gol quanto è importante?

"Era importante, avevamo giocatori giovani che si fanno prendere un po' troppo dall'entusiasmo. Pavlovic andava a giro per il campo, ma in quelle situazioni devi solo gestire la palla. Chi è entrato lo ha fatto molto bene, Tomori ha fatto anche l'ala destra. Bisogna godersi la vittoria, ma da quando riprenderemo dovremo pensare al Pisa e al prosieguo del campionato".

Giocare meno quanto può aiutare?

"A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest'anno non possiamo farlo ed è un dispiacere. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo che abbiamo per conquistare il quarto posto e rigiocare la Champions".