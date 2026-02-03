Milan, Nkunku: "Non ho mai pensato di andarmene, in questa squadra sono felice"

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Bologna nella quale ha segnato su calcio di rigore il suo quinto gol in campionato: "E' un momento normale, non è il mio momento, io ho sempre voluto restare al Milan perché sono felice in questo club e non ho mai pensato di andarmene. Posso segnare di più, anche oggi potevo fare meglio".