L'obiettivo sventolato da Allegri è più vicino. Il Milan ora ha 7 punti di margine per la Champions

Massimiliano Allegri lo ha sempre ammesso candidamente. L'obiettivo stagionale del suo Milan, dopo la disastrosa scorsa stagione, era ed è sempre stato il piazzamento Champions. Quindi le prime 4 posizioni. Un incrocio per nascondere i sogni scudetto ma pure per fotografare la realtà, coi rossoneri quasi obbligati a tornare in Europa dalla porta principale dopo un anno di assenza totale.

Ed il 3-0 in casa del Bologna è un passettino importante verso l'obiettivo dichiarato. Anche nell'ultima conferenza stampa della vigilia il tecnico livornese aveva battuto sul concetto: "Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale di entrare nelle prime 4: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L'Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono 5 squadre per 3 posti". Le 5 squadre in questione, oltre al Milan, sono Napoli, Juventus, Roma e Como.

Con questi 3 punti, il Milan è saldamente in seconda posizione a +4 dal Napoli, +5 dalla Juventus e soprattutto +7 rispetto alla Roma attualmente al quinto posto, il primo fuori dalla Champions. Con la sconfitta dei giallorossi il gap in favore dei rossoneri si è evidentemente allargato, con Allegri che adesso avrà a disposizione più di due "jolly", più di due sconfitte da qui a fine stagione, senza uscire dalla zona Champions. Un vantaggio mentale importante, soprattutto per una squadra come il Milan che sta facendo della solidità e della continuità i suoi punti di forza: con quello contro il Bologna sono 22 i risultati utili consecutivi da inizio campionato...