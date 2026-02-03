Live TMW Bologna-Milan, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro il Milan nella ventitreesima giornata della Serie A 2025/26 (0-3 il risultato finale firmato dalle reti di Loftus Cheek, Nkunku e Rabiot), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.