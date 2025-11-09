Monologo giallorosso all'Olimpico: 1-0 dopo i primi 45', decide un rigore di Pellegrini
Tantissima Roma e poca Udinese nei primi 45' della sfida in corso all'Olimpico, con i giallorossi che accumulano occasioni fino al gol che sblocca la partita, arrivato su leggerezza di Kamara, che tocca di mano in area e manda Lorenzo Pellegrini dal dischetto: glaciale l'ex capitano della Lupa, autore di una prova sicuramente convincente.
Lupa vicina al gol già al ventesimo con un colpo di testa di Celik, che taglia su invito di Wesley e spedisce di pochissimo a lato. Poco dopo è proprio Pellegrini a provarci con una zuccata, senza però impensierire Okoye. Il portiere nigeriano rimane immobile anche sul tentativo di Cristante dal limite dell'area, ma è il palo a salvare la sua porta. Poco prima della fine del primo tempo arriva l'episodio, decisivo fino ad ora, del calcio di rigore, mentre Gasperini è costretto anche a cambiare Dovbyk, ko per infortunio: al suo posto dentro Baldanzi.
Segui la sfida tra Roma e Udinese LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!