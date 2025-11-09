Lazzari: "Sette anni alla Lazio un motivo di orgoglio, sono partito dalla Serie D"

A pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l'Inter, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le parole del terzino biancoceleste:

"Affrontiamo una squadra forte con pochi punti deboli, l'Inter è una delle prime in Europa e sarà una partita complicatissima, dovremo partire al massimo. La sosta arriva in un buon momento perché potremo recuperare qualche giocatore e può solo che dare una mano, speriamo di finire nel migliore dei modi e poi con qualche recupero cercare di migliorare. Quasi 250 presenze in Serie A? Già me lo avevano chiesto, sono partito dalla Serie D, arrivare quasi a 250 in A e giocare 7 anni alla Lazio è motivo di orgoglio, spero di dare il mio contributo anche stasera".

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.

Allenatore: Maurizio Sarri.