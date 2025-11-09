Roma, Baldanzi: "Scudetto? In spogliatoio non ne parliamo mai, è la nostra forza"

Tommaso Baldanzi, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 2-0 sull'Udinese nella quale ha giocato da centravanti dopo l'uscita per infortunio di Dovbyk: "Non me lo sarei mai aspettato, ma qualsiasi ruolo siamo disposti a sacrificarci per la squadra. Siamo contentissimi".

Cosa ti ha chiesto Gasperini?

"All'inizio mi ha detto di andare a sinistra, poi ha cambiato dicendomi di andare avanti staccandomi dal centrale e di andare in profondità visto che era molto più grosso di me. Ho cercato di muovermi, siamo felici di questa vittoria".

Nello spogliatoio parlate di scudetto?

"Sinceramente non ne parliamo mai, questa è la nostra forza. Sappiamo che siamo lì e per rimanerci bisogna fare sempre di più, lavoreremo forte per questo".